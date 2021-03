Vitesse is terug in de bekerfinale: 'Hoop dat we tegen Ajax moeten'

Een goed duel was het niet, maar Vitesse mag zich wel gewoon op 18 april melden in de Kuip in Rotterdam voor het spelen van de bekerfinale. De Arnhemmers stuitten dinsdagavond lang op een VVV-muur, maar in het laatste kwartier zorgden Armando Broja en Oussama Tannane uiteindelijk voor een verdiende 2-0 zege.

"We hadden gehoopt eerder te scoren, maar dat zat er niet in", reageerde doelman Remko Pasveer. "We hadden wel de controle, maar kwamen niet tot veel uitgespeelde kansen. Voor de goal waren we niet scherp genoeg. Als het balletje er snel ingaat, wordt het makkelijker."

"We speelden volgens plan", verklaarde Vitesse-trainer Thomas Letsch op zijn beurt. "We controleerden de wedstrijd, alleen scoorden we niet en hoe langer je niet scoort, des te moeilijker het wordt."