De uitzending van 15 juli: De Jonge wint nipt / Onveiligheid in ouderenzorg door RIVM-richtlijnen

In aanloop naar de verkiezing waren beide finalisten in Nieuwsuur te gast:

Hugo de Jonge is de nieuwe leider van het CDA. Hij kreeg met 50,7 procent net de benodigde meerderheid van de CDA-leden achter zich bij de lijsttrekkersverkiezing. Hij versloeg daarmee Pieter Omtzigt, die 49,3 procent van de stemmen kreeg. Het verschil tussen de twee is 258 stemmen.

Coronarichtlijnen in ouderenzorg leidden tot onveiligheid

Zorgmedewerkers en bestuurders in de verpleeghuis- en thuiszorgsector vinden dat zij in de coronacrisis in onveilige situaties zijn gebracht. Als belangrijkste reden noemen zij de RIVM-richtlijnen. Die schreven voor dat het dragen van beschermende kleding zoals mondmaskers in allerlei gevallen "niet nodig" was. Twee zorgkoepels zeggen nu spijt te hebben van het volgen van de richtlijnen.

Nieuwsuur deed de afgelopen maanden onderzoek naar de coronacrisis in de ouderenzorg. Hoe kon het zo misgaan? Waar kwamen de richtlijnen vandaan? Wat was de rol van het ministerie? En wat zijn de lessen voor de toekomst?