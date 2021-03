Met 21ste overwinning op rij gaat City met vertrouwen richting stadsderby

De thuisploeg speelde met de gasten, maar had een eigen doelpunt nodig voor de openingstreffer. Riyad Mahrez controleerde knap een schitterende pass van Rodri en gaf vervolgens strak voor waarna Wolves-middenvelder Leander Dendoncker de schlemiel was.

Manchester City dendert maar door in de Premier League. De koploper versloeg Wolverhampton Wanderers met 4-1 en boekte zijn 21ste zege op rij, waarvan 15 in de competitie. De overige zeges werden behaald in Europa, de FA Cup en de League Cup. De voorsprong op nummer twee Manchester United is inmiddels opgelopen tot vijftien punten.

City bleef daarna doordrukken, maar door matig afronden en reddingen van Rui Patrício bleef het slechts 1-0. Plots was het aan de andere kant wel raak. Het eerste balcontact in de zestien voor Wolves was pas na 61 minuten, maar het was wel direct prijs via Conor Coady: 1-1.

Alsnog ruime overwinning

De koploper was het daarna even kwijt, maar herpakte zich in de laatste tien minuten. Dankzij treffers van Gabriel Jesus (2) en Mahrez werd uiteindelijk toch een ruime overwinning geboekt.