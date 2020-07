Oranje-international Jansen verruilt Ajax voor Valencia

International Ellen Jansen verhuist van Ajax naar Valencia.

De aanvalster (27), die in de zomer van 2018 van FC Twente overstapte naar Ajax, heeft voor twee seizoenen getekend bij de nummer voorlaatst van de Primera División.

Jansen is 19-voudig international van Oranje. Ze maakte in 2010 haar debuut en zat in de selectie van het WK 2019, waar Nederland de finale verloor van de Verenigde Staten.

Bij Valencia speelde tot voor kort nog Mandy van den Berg. De 29-jarige centrale verdedigster vertrok transfervrij bij de Spaanse club, waar ze de voorbije twee seizoenen speelde. Negentigvoudig international Van den Berg speelt komend seizoen met PSV in de Champions League.