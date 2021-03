Oud-president Sarkozy: ik ben onschuldig, maar kom niet terug in de actieve politiek

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy, die is veroordeeld wegens corruptie, zal desnoods tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens doorvechten om zijn onschuld te bewijzen. "Ik kan niet accepteren dat ik ben veroordeeld voor iets wat ik niet heb gedaan", zegt hij in een interview met dagblad Le Figaro. "Er is geen enkel bewijs tegen mij." Hij sluit een terugkeer in de actieve politiek evenwel uit.

Sarkozy (66) werd maandag veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan twee voorwaardelijk, vanwege corruptie en machtsmisbruik. Hij zou geprobeerd hebben bij een topambtenaar vertrouwelijke informatie los te krijgen over een juridisch onderzoek dat naar hem liep. Die ambtenaar zou in ruil daarvoor een baan in Monaco in het vooruitzicht zijn gesteld.

De voormalige president (2007-2012) liet direct na het vonnis weten in beroep te zullen gaan. Nu gaat hij voor het eerst ook inhoudelijk in op de uitspraak. "Ik heb duizenden steunbetuigingen gehad, honderden telefoontjes", zegt hij in Le Figaro. Maar hij is vooral snoeihard over het werk van de rechters, dat volgens hem niet deugt.

Twijfel aan onpartijdigheid rechters

Tijdens het justitiële onderzoek zijn "alle procedurele regels overtreden". Sarkozy zegt aan de onpartijdigheid van rechters te twijfelen. Het vonnis hangt volgens hem aan elkaar van ongerijmdheden.

"Ik wil het geen politiek vonnis noemen, want dat zou onze democratie beschadigen", begint hij nog voorzichtig. Maar daarna haalt hij hard uit. Volgens hem heeft iedereen bij het proces kunnen zien dat er van de beschuldigingen niets overbleef.

"Er staat zwart op wit in de stukken dat ik niet gelobbyd heb in Monaco voor een baan. Er is aan niemand een centime betaald. Niemand heeft enig voordeel gehad. Er zijn geen slachtoffers gevallen", zegt Sarkozy.

"In totaal zijn 4500 telefoongesprekken van mij afgeluisterd. In welke democratie kan een oppositieleider - want dat was ik - op zo'n manier bespioneerd worden, zeven maanden lang, terwijl de inhoud van die telefoongesprekken ook nog uitlekte in de pers?", vraagt Sarkozy zich af. "Als dit in het Rusland van Poetin was gebeurd, zouden mensenrechtenactivisten allang moord en brand hebben geschreeuwd."

Geen kandidaat meer

In het interview wordt hem ook nog gevraagd naar zijn politieke ambities. In zijn partij, de rechtse Les Républicains, hopen sommigen op zijn terugkeer. Over ruim een jaar worden in Frankrijk presidentsverkiezingen gehouden. "Ik heb de actieve politiek achter me gelaten", zegt Sarkozy. "Ik zal me niet kandidaat stellen. Maar dat wil niet zeggen dat ik bij de verkiezingen mijn mening niet zal geven."

Le Figaro vraagt hem tenslotte wat hij heeft gedaan na het vonnis van de rechter. "Ik heb de avond met mijn gezin doorgebracht. We hebben een serie gekeken: The Killing."