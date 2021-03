Divers, afgeschermd en veel royalty: dit is de nieuwe school van prinses Alexia

De school profileert zich als divers - er zitten leerlingen uit de hele wereld op - en als maatschappelijk betrokken. Verder ligt de school erg afgelegen. En zo'n afgeschermde omgeving is misschien iets waar de prinses behoefte aan heeft, zegt koningshuisverslaggever Kysia Hekster. "Je zou je kunnen voorstellen dat zij daar iets anoniemer door het leven kan. Iedereen kijkt hier natuurlijk naar haar omdat ze de dochter van de koning is. Op die school is ze niet zo bijzonder meer."

Een kasteel uit de elfde eeuw, gelegen op het zuidelijke puntje van Wales vlakbij de zee; dat wordt na de zomer de nieuwe school van prinses Alexia. De 15-jarige prinses gaat naar het United World College of the Atlantic, een internationale kostschool. Dezelfde school waar haar vader, koning Willem-Alexander, ook heeft gezeten.

Alexia zal, net zoals de andere leerlingen, na haar schooluren vrijwilligerswerk moeten doen voor de gemeenschap in Wales. Dat kan van alles zijn: de plaatselijke reddingsbrigade helpen, op de lokale middelbare school lesgeven aan kinderen met een leerachterstand, of in een verzorgingshuis helpen.

De Nederlandse oud-leerling Daro Nakshbande, die in 2015 zijn diploma op de school haalde, zag het als uitdagend om op deze manier andere kanten van jezelf te ontwikkelen. "Wat centraal staat is dat je iets teruggeeft aan de community, want waar de school staat, Llantwit Major, is niet de meest rijke buurt in het Verenigd Koninkrijk."

De prinses zit nu nog in de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Waarom Alexia uit Den Haag vertrekt is niet bekendgemaakt; het gaat om een privézaak. Willem-Alexander werd destijds naar de school gestuurd omdat hij niet lekker in zijn vel zat. Hij wilde daarom graag naar een school in het buitenland.

Nakshbande zegt dat het soms zwaar was om op jonge leeftijd zonder je ouders te zijn. "Het lastige is dat als je een vervelende dag hebt gehad, je niet 's avonds op de bank bij je ouders kan klagen. De school houdt 's middags niet op, ook in de avond ben je nog bij elkaar. Maar daar leer je juist van. Je wordt daar snel volwassen."

Dit is de school waar prinses Alexia na de zomer naartoe gaat: