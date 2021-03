Met vijfde trainer van het seizoen hoopt Schalke op lijfsbehoud

In de strijd tegen degradatie is Schalke 04 toe aan zijn vijfde trainer. De club uit Gelsenkirchen heeft Dimitrios Grammozis aangesteld als hoofdtrainer. De Duitse Griek heeft een contract getekend tot medio 2022. Eerder stonden David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens en Christian Gross voor de groep.

Veel ervaring heeft Grammozis niet als trainer. De oud-speler van onder meer 1. FC Köln, HSV en FC Kaiserslautern had anderhalf jaar SV Darmstadt onder zijn hoede. Die club loodste hij in 2020 naar de vijfde plaats in de Tweede Bundesliga.

Schalke is bezig aan een dramatisch seizoen en bezet de laatste plaats in de Bundesliga. De achterstand op de veilige zestiende plaats bedraagt negen punten.

Afgelopen weekend verloor de club met 5-1 van VfB Stuttgart, waarna Schalke schoon schip maakte en Gross, zijn assistent-trainer, de teammanager en conditie- en fysiektrainer op straat zette.

Klaas-Jan Huntelaar

Klaas-Jan Huntelaar maakte in januari de overstap van Ajax naar Schalke 04, maar kwam nog maar tien minuten in actie in de Bundesliga. De 37-jarige spits, die aan het einde van het seizoen wil stoppen, wordt geplaagd door blessures.