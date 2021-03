Verwarring in Italië: Lazio het veld op, terwijl Torino in quarantaine zit

'Voetbal is een wereldwijd populaire balsport waarbij twee ploegen van elf spelers moeten proberen de bal in het doel van de tegenstander te krijgen', luidt de omschrijving van het spelletje. Maar dan moeten er wel twee ploegen op het veld staan.

Dinsdagavond stond het treffen tussen Lazio en Torino in de Serie A op het programma, maar alleen de thuisploeg kwam het veld op. Bij Torino werden namelijk vorige week tien coronabesmettingen vastgesteld, waarna de wedstrijd tegen Sassuolo van afgelopen vrijdag al werd afgelast. Op last van de autoriteiten moest vervolgens de gehele selectie in quarantaine en zodoende kon Torino dinsdag niet afreizen naar Rome.

Joker al gebruikt

De Italiaanse voetbalbond weigerde echter de wedstrijd af te gelasten en deed of er niets aan de hand was. Iedere club heeft wel de mogelijkheid omwille van coronabesmettingen een wedstrijd verstek te laten gaan, maar die joker had Torino al gebruikt tegen Sassuolo.

Opdagen of een reglementaire 3-0 nederlaag aan de broek krijgen, waren de resterende opties. Dat eerste bleek onmogelijk en dus ging Lazio als enige het veld op om in ieder geval aan de reglementen te voldoen.

Het leverde vreemde beelden op in het Olympische stadion in Rome.