Lazio wacht tevergeefs op Torino, dat in quarantaine zit; Juve wint van Spezia

Het eenzame wachten leverde ook vreemde beelden op in het stadion in Rome.

Na 45 minuten wachten kwam het verlossende woord van de Serie A: de wedstrijd werd alsnog afgelast. Tot woede van de eigenaar van Torino, Urbano Cairo. "Het is overduidelijk dat we Turijn niet kunnen verlaten", foeterde hij. "Je verdedigt de belangen van de competitie niet door geen rekening te houden met de realiteit. Ik verwacht dat er logische beslissingen worden genomen."

Opdagen of een reglementaire 3-0 nederlaag aan de broek krijgen, waren de resterende opties. Dat eerste bleek onmogelijk en dus ging Lazio als enige het veld op om in ieder geval aan de reglementen te voldoen.

De Italiaanse voetbalbond weigerde aanvankelijk echter de wedstrijd af te gelasten en deed of er niets aan de hand was. Iedere club heeft wel de mogelijkheid omwille van coronabesmettingen een wedstrijd verstek te laten gaan, maar die joker had Torino al gebruikt tegen Sassuolo.

Dinsdagavond stond het treffen tussen Lazio en Torino in de Serie A op het programma, maar alleen de thuisploeg kwam het veld op. Bij Torino werden namelijk vorige week tien coronabesmettingen vastgesteld, waarna de wedstrijd tegen Sassuolo van afgelopen vrijdag al werd afgelast. Op last van de autoriteiten moest vervolgens de gehele selectie in quarantaine en zodoende kon Torino dinsdag niet afreizen naar Rome.

'Voetbal is een wereldwijd populaire balsport waarbij twee ploegen van elf spelers moeten proberen de bal in het doel van de tegenstander te krijgen', luidt de omschrijving van het spelletje. Maar dan moeten er wel twee ploegen op het veld staan.

Eerder dit seizoen vond er een soortgelijke gebeurtenis plaats. Ook de spelers van Juventus kwamen het veld op, terwijl ze wisten dat tegenstander Napoli in Napels was achtergebleven vanwege coronabesmettingen.

Napoli werd bestraft met een reglementaire 3-0 nederlaag, wat later werd teruggedraaid door het Italiaanse olympisch comité. De wedstrijd moet nog wel worden ingehaald.

Op het besluit van het olympisch comité kwam later veel kritiek, omdat het daarmee uitzonderingen zou toestaan. De Serie A schrijft namelijk voor dat een wedstrijd moet doorgaan, ook al is dat tot ongenoegen van de clubs die geen enkele mogelijkheid zien in actie te komen als hen een reisverbod is opgelegd en daarvoor dus de rekening krijgen gepresenteerd.

Juventus verslaat Spezia

Later op de avond kwamen Juventus en Spezia wel in actie. Juventus won met 3-0 vrij eenvoudig van de nummer veertien van de Serie A. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Spits Alvaro Morata opende de score, waarna Federico Chiesa de score verdubbelde.

Cristiano Ronaldo pikte met de 3-0 ook nog een doelpunt mee. Het slotakkoord was voor doelman Wojciech Szczesny, die in blessuretijd een strafschop stopte en zo een eretreffer voor Spezia voorkwam.

Dankzij de zege verkleinde Juventus de achterstand op koploper Internazionale tot zeven punten. Bij de 'Oude Dame' ontbrak Matthijs de Ligt. Hij zou in de basis starten, maar raakte tijdens de warming-up geblesseerd. Het is niet bekend wat voor blessure de Oranje-international heeft opgelopen.