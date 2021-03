Deel Europees Parlement wil optreden tegen gepersonaliseerde advertenties

Een aantal Europarlementariërs is een petitie gestart om de druk op de Europese Commissie te bewegen tot optreden tegen gepersonaliseerde advertenties. Vorig jaar vroeg het parlement al aan de Commissie om te kijken naar een totaal verbod daarop. Maar volgens de Commissie gaat dit te ver, die ziet liever andere maatregelen die de privacy beschermen. Een verbod zou dan niet nodig zijn.

Het leidt soms inderdaad tot irritatie: een keer zoeken naar een tuinstoel en je wordt vervolgens platgegooid met advertenties voor tuinmeubels. Of als je een keer klikt op een filmpje van een politieke partij, komen er vervolgens meerdere advertenties voorbij van diezelfde partij.

Bedrijven als Facebook en Google volgen onze bewegingen online nauwkeurig. Ze verzamelen deze data om die adverteerders gericht gepersonaliseerde advertenties te laten plaatsen.

Dat kan handig zijn, omdat mensen hierdoor vaak advertenties voorbij zien komen van spullen die ze nodig hebben. Voor adverteerders is de kans dat iemand via deze reclame een product koopt ook groter. Maar volgens Europarlementariërs is de privacy in het gedrang.

Grootste en machtigste

Paul Tang, Europarlementariër voor de PvdA en mede-initiatiefnemer van de petitie, wil dat grote techbedrijven snel worden aangepakt. Deze bedrijven zetten vol in op gepersonaliseerde advertenties waardoor andere websites hun advertentie-inkomsten hebben zien afnemen.

"Dit soort techbedrijven zijn de grootste en machtigste bedrijven ter wereld. Van elke 100 euro die aan advertenties worden besteed halen zij er ongeveer 50 tot wel 70 weg, waardoor nieuwsuitgevers bekaaid achterblijven"

'Niks mis mee'

Maar Marthe Verpoucke werkt als online marketeer dagelijks met gepersonaliseerde advertenties en vindt dat er niks mis mee is. Ze laat zien hoe dat werkt.

"Stel je wil kattenvoer verkopen, dan kun je hier in een zoekbalk het woord 'cat' intikken. Je krijgt dan opties die je kan gaan selecteren als interesses. Bijvoorbeeld, wil jij mensen 'targeten' die houden van katten ('catlovers'), dan kun je dat hier gewoon letterlijk selecteren." Mensen die recent een kattenplaatje hebben geliked krijgen zo'n advertentie dan op Facebook te zien. Grote kans dat ze zelf ook een kat hebben.

Ze legt de verantwoordelijkheid bij de gebruiker. "Je beslist uiteindelijk altijd zelf of je ingaat op een advertentie."

Bovendien haalt een verbod volgens haar weinig uit. "Het aantal advertenties zal niet minder worden, maar het wordt gewoon minder specifiek. Straks krijg jij misschien een advertentie van kattenvoer te zien, terwijl je helemaal geen kat hebt. Wat boeit jou dat dan?"

Niet perse winstgevender

De STER maakt sinds begin 2020 geen gebruik meer van gepersonaliseerde advertenties. Dit besluit heeft volgens de stichting achter de reclame bij de Nederlandse publieke omroep niet geleid tot een daling van de inkomsten. "Vorig jaar hebben we veel meer omzet gedraaid en gek genoeg hebben adverteerders niet meer betaald", zegt Frank Volmer, directeur van de STER.

Dat komt volgens hem doorat gepersonaliseerde advertenties hoge kosten meebrengen. Het is voor de STER dus veel goedkoper om geen gebruik te maken van gepersonaliseerde advertenties. Tegenwoordig kijkt de STER naar de plek van de advertentie. "We plaatsen bijvoorbeeld rondom reisprogramma's reisadvertenties. We hebben daar helemaal geen persoonlijke gegevens voor nodig", zegt Volmer.

Toch is het de vraag of er daadwerkelijk een verbod op gepersonaliseerde advertenties komt. Zowel de Europese Commissie als de lidstaten moeten daarmee instemmen. Het is maar de vraag of ze dat willen, en als dat al zo is dan duurt het nog lang voordat zo'n verbod rond is.