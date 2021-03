Druk om te versoepelen groeit, maar 'coronacadeau' kan averechts werken

Dit café in Amsterdam besloot open te gaan en had volgens AT5 een aantal juristen ingeschakeld voor als handhaving langs zou komen:

Tegelijk presenteren partijen in campagnes hun kijk op de coronamaatregelen. De een wil bijvoorbeeld dat het hoger onderwijs eerder wordt heropend en andere partijen pleiten voor snellere opening van de horeca.

Mark Thiessen van campagnebureau Meute, in het verleden werkzaam voor de VVD, vindt dat de invloed van de pandemie op de verkiezingscampagne enorm is. "Als er geen coronavirus zou zijn, was het nu een strijd tussen twee of drie partijen", zegt hij. Nu staat de VVD in de peilingen ruim voor op de rest.

Campagne-expert Justin Koornneef van bureau BKB ziet een "strategisch schaakspel" bij partijen, die voortdurend wikken en wegen over wat ze willen uitstralen. "Want ik denk dat kiezers echt wel verder kijken dan de komende paar weken", zegt hij. "Dus niet plat versoepelen. Ze vragen zich meer af: zit ik over een jaar weer in het vliegtuig?"

Die verschillende visies op hoe te navigeren in de crisis leidt in campagnetijd ook tot wrevel tussen coalitiepartners, bleek zondag in het RTL-Verkiezingsdebat. D66-lijsttrekker Kaag pleitte daarin voor massale inzet van sneltesten. Het leverde haar een sneer op van CDA-leider Hoekstra: "Dat is geen plan van u. Dat hebben we anderhalve week geleden in de ministerraad besproken."

Geen problemen met dubbele petten

Vandaag kwamen kabinetsleden bijeen in het overleg met de MCC, de speciale ministeriële commissie crisisbeheersing. De vergadering liep bijna een uur uit. Er was flink gediscussieerd over versoepelingen en maatregelen, zei Hoekstra na afloop. "Ik begrijp heel goed de frustratie van ondernemers. Toch kan niet alles wat wij, wat ik, op hele korte termijn zou willen", zei hij.

Hij benadrukte verder dat hij als demissionair minister van Financiën en de CDA-lijsttrekker dezelfde persoon is, waardoor er volgens hem geen problemen zijn als hij spreekt over het coronabeleid. Kaag zei als demissionair minister die dubbele rol ook niet lastig te vinden, omdat ze naar eigen zeggen altijd al stond voor een verbreding van de corona-aanpak. "En dan kom je op een gegeven moment soms tot andere keuzes."

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) begrijpt wel dat zijn kabinetscollega's als lijsttrekkers "perspectief" pogen te schetsen in hun campagnes, ondanks het sombere epidemiologische beeld dat het RIVM vandaag schetste. "In de verkiezingscampagne gaat het er met name over hoe Nederland er na de crisis uitziet. Daar hoort perspectief bij. Verder hebben we in de ministerraad al een jaar lang discussie over maatregelen. Dat is logisch."

Het RIVM ziet op basis van de besmettingscijfers van de afgelopen week misschien wel het begin van de derde golf: