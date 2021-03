Mercedes wacht op Hamilton: 'We flirten niet met Verstappen'

Hamilton verlengde zijn contract onlangs met slechts een jaar. "We hebben samen met Lewis zoveel gewonnen dat we ons ook gezamenlijk over de toekomst buigen", aldus Wolff. "Als Lewis door wil, willen wij met hem door."

Formule 1-renstal Mercedes zal al vroeg in het seizoen met coureur Lewis Hamilton in gesprek gaan over de toekomst. Teambaas Toto Wolff zegt dat het onwenselijk is dat de wereldkampioen pas een knoop doorhakt ná het binnenhalen van zijn achtste wereldtitel. "We gaan niet treuzelen."

Hamilton vult aan dat hij pas de komende maanden knopen doorhakt over 2022 en de jaren die volgen. "We zien wel. Corona regeert de wereld en ik verkeer in de luxepositie dat ik niet ver vooruit hoef te kijken. Ik heb nagenoeg al mijn doelen toch al bereikt."

Wolff verwacht overigens niet dat Hamilton eerdaags stopt. "Lewis is dol op racen en wij vinden het een feest om met hem te werken. Hij heeft het naar zijn zin, maar dat kan natuurlijk in de loop van het jaar veranderen. Er is veel aan de hand in de wereld en prioriteiten kunnen snel verschuiven. Ik snap heel goed dat Lewis flexibel wil zijn en zichzelf geen jaren meer wil vastleggen."

Desgevraagd wil de Oostenrijker wel enkele woorden wijden aan Verstappen. "Max is een jonge, uitzonderlijk getalenteerde coureur. Ik weet zeker dat zijn naam op de radar van alle teams staat, maar we zijn niet met hem aan het flirten."

Mercedes-leider Wolff heeft weinig trek aan de vooravond van het seizoen te speculeren over een stoelendans. "De bal ligt bij onze rijders. Elk gesprek over 2022 zal starten met Lewis. Uiteraard zal hij altijd leidend zijn. We praten daarvoor met geen enkele andere coureur."

Net als Hamilton heeft ook tweede rijder Valtteri Bottas een aflopend contract. Het mogelijk vrijkomen van de twee populairste 'stoeltjes' in de Formule 1 leidt tot speculatie over de toekomst van Max Verstappen.

"Nog een wereldtitel is voor mij niet een drijfveer om al dan niet te stoppen", zegt Hamilton. "Het draait er om of ik nog plezier heb als ik mijn helm opzet en in de auto stap. En dat heb ik. Ik ben honderd procent gefocust en gedreven."

Tussen de regels door wordt duidelijk dat voor Hamiltons adjudant Bottas het jaar van de waarheid nu echt is aangebroken. "Met Valtteri weten we exact wat we in huis hebben. Hij levert geweldige prestaties, maar scoort in de races nog niet consistent genoeg. We waarderen Valtteri enorm. Hij krijgt alle steun", zo luidt de niet mis te verstane 'warning call' van Wolff aan Bottas' adres.

"Valtteri is een koele kikker. Hij vaart goed op kortlopende contracten, dus ik heb vertrouwen. Het is in zijn handen."

De Vries benoemd tot reservecoureur

Met Nyck de Vries heeft Mercedes overigens al een Nederlandse coureur in huis: hij is benoemd tot een van de reservecoureurs. De 26-jarige Fries rijdt al voor het Mercedes-team in de elektrische raceklasse Formule E, won daar de eerste 'e-prix' van het seizoen en leidt het kampioenschap.

De Vries reed eind 2020 voor het eerst in een Formule 1-auto van Mercedes tijdens een testdag in Abu Dhabi.