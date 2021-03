Na een dalletje is er weer stijgende inflatie, moeten we ons zorgen maken?

Het lijkt ook nooit goed, als het om inflatie gaat. De Europese Centrale Bank trekt van alles uit de kast om die op te krikken. De inflatie staat nu volgens Europees statistiekbureau Eurostat op 0,9 procent in de eurolanden. Dat is flink meer dan een paar maanden terug, toen die nog negatief was.

Maar daar staat iets tegenover: dat het cijfer stijgt, zorgt voor zweet op de voorhoofden van bankiers en beleggers. Want hogere inflatie, hoe abstract dat ook klinkt, kan de hele economie op zijn kop zetten. Dat kunnen we dus allemaal gaan merken. De vraag is hoe hard de inflatie stijgt, en hoe blijvend dat is.

Hoe zit dat?

Hoe hard prijzen stijgen, de inflatie, is een optelsom van hoeveel we meer (of minder) zijn gaan betalen voor een hele reeks aan producten en diensten. Van een kopje koffie en een knipbeurt, tot de prijs voor een vat olie en de huur van een pand.

Als alles gemiddeld duurder wordt, is je geld dus minder waard. Werknemers willen dan hogere salarissen om dat waardeverlies te compenseren. Winkels en bedrijven maken hogere kosten en kunnen dat weer doorrekenen in hogere prijzen, zo lang consumenten bereid zijn te betalen.