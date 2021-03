Jepkosgei verzint auto-ongeluk en zit nu dopingschorsing van drie jaar uit

Atlete Nelly Jepkosgei is door het antidopingorgaan van de internationale atletiekfederatie World Athletics voor drie jaar geschorst. Ook worden haar resultaten vanaf 15 juni 2020 geschrapt.

De Keniaanse, die vanaf augustus voor Bahrein zou uitkomen, miste vorig jaar maart een dopingcontrole. Ze verklaarde dat ze halsoverkop naar het ziekenhuis moest omdat haar zus betrokken was bij een ernstig auto-ongeluk.

Later gaf ze toe dat dat een leugen was en dat ze haar zogenoemde whereabouts, waarbij een topsporter dagelijks moet aangeven waar hij of zij is om beschikbaar te zijn voor dopingcontroles, vervalst had. Dankzij die schuldbekentenis is de opgelegde schorsing niet vier, maar drie jaar.

Specialiste op de 800 en 1.500 meter

Jepkosgei is een specialiste op de 800 en 1.500 meter. De 29-jarige Keniaanse was drie keer de beste bij een Diamond League-wedstrijd.