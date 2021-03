Deepfake-achtige app brengt oude portretten 'echt bizar' tot leven

Een nieuw computerprogramma maakt bewegende animaties van mensen op oude foto's of schilderijen. Het doet een beetje denken aan de bewegende personen in de fotolijstjes bij Harry Potter. Op sociale media delen mensen de resultaten. Zo is te lezen dat Martin het bijzonder vindt om zijn in 1821 geboren voorouder in klederdracht te zien rondkijken:

Het gaat om het programma Deep Nostalgia, dat gebruik maakt van zogeheten deep learning-technologie. Daarbij leert een computer aan de hand van talloze berekeningen hoe een gezicht 'tot leven' kan worden gewekt. Het is dezelfde techniek waarmee deepfakes worden gemaakt: nepvideo's van personen die iets lijken te zeggen wat ze nooit hebben gezegd, maar die amper nog van echt te onderscheiden zijn. Privacy Aan het gebruik van dit soort programma's kleven risico's op het gebied van privacy. Zo waarschuwden experts twee jaar geleden voor het gebruik van FaceApp. Die app gebruikte foto's om mensen tientallen jaren ouder te laten lijken. Met de proefversie van Deep Nostalgia kunnen gebruikers familiefoto's en -schilderijen omzetten in een korte video. Daarbij is het belangrijk dat de uploader ook de rechthebbende partij van de afbeelding is, als het portretrecht nog niet is verjaard. Het programma kan ook gebruikt worden om historische figuren te zien lachen en fronsen, of in ieder geval die illusie over te brengen. De Britse acteur Ian McKellen bracht dichter Oscar Wilde tot leven. Daaronder is raadpensionaris Johan de Witt te zien: