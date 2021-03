Ten Hag op hoede voor Heerenveen in beker: 'Verlies tegen Utrecht doet nog pijn'

Ten Hag: 'Als het een vechtwedstrijd wordt, zullen we ervoor vechten' - NOS

Nu de rookwolken zijn opgetrokken na de hectische slotfase van het duel met PSV, afgelopen zondag, staat voor Ajax alweer het volgende topduel op het programma. Morgen wacht in het Abe Lenstra Stadion sc Heerenveen in de halve finale van het bekertoernooi. "De emoties in dit soort wedstrijden kunnen soms hoog oplopen. Maar daarna zetten we er snel een streep onder en blikken we vooruit op de volgende wedstrijd", haalde trainer Erik ten Hag nog even de laatste minuten terug van de wedstrijd tegen PSV, waarin aanvoerders Dusan Tadic en Denzel Dumfries het met elkaar aan de stok kregen. Rechtsback In Heerenveen zal Ten Hag moeten puzzelen met zijn opstelling want linksback Nico Tagliafico en rechtsback Devyne Rensch zijn geschorst. Noussair Mazraoui, beoogd basisspeler op de rechtsbackpositie, is nog altijd geblesseerd. "Hij heeft een bal op zijn oog gehad en daardoor schade aan zijn gezichtsvermogen. Dat gaat nog wel even duren. Er zit weinig vooruitgang in", weet Ten Hag die nog niet wilde verklappen of Sean Klaiber of Jurriën Timber zal gaan spelen.

Oussama Idrissi Erik ten Hag had tijdens de persconferentie lovende woorden over Oussama Idrissi. De aanvaller wordt sinds de winterstop gehuurd van het Spaanse Sevilla en is vooralsnog bankzitter. Toch maakt Idrissi een zeer goede indruk op de oefenmeester. "Hij dient zich echt aan en maakt een heel goede indruk op de training." "Het is een fanatieke jongen en straalt plezier uit. Hij laat zien dat hij wil spelen en maakt echt concurrentie met wat hij laat zien op de training."

Ajax kent, mede door de Europese wedstrijden, een druk programma. Toch is Ten Hag niet van plan om een B-elftal het veld in te sturen in Friesland. "Wij stellen het sterkste elftal op en willen die finale spelen. Die uitschakeling van vorig jaar (in de halve finale tegen FC Utrecht, red.) doet nog wel pijn. Ik zie nu wel gelijkenissen." "Beide ploegen zijn subtoppers en voor sommige spelers is dit de enige kans in hun leven om een prijs te pakken. Dat maakt extra krachten los. In Heerenveen gaat het nergens anders over dan over deze wedstrijd." Vechtvoetbal De trainer van de Friezen, Johnny Jansen, liet eerder op de dag al weten kansen te zien wanneer het een 'vechtwedstrijd' wordt. Ten Hag is hoe dan ook niet bang dat gevecht aan te gaan. "Wij kunnen op twee manieren winnen. Natuurlijk is 'vechtvoetbal' niet onze eerste intentie, maar als dat het wordt, zullen we ervoor vechten."