VS en EU straffen Russen om vergiftiging Navalny

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben strafmaatregelen afgekondigd tegen enkele hooggeplaatste Russische functionarissen en een aantal Russische bedrijven vanwege de vergiftiging van Aleksej Navalny en de veroordeling en gevangenhouding van de oppositieleider.

De regering-Biden maakte vandaag een rapport openbaar waarin opnieuw wordt geconcludeerd dat de Russische veiligheidsdienst FSB achter de vergiftiging zat. "FSB-officieren hebben het zenuwgif novitsjok gebruikt om op 20 augustus 2020 Navalny te vergiftigen", zegt een medewerker van de Amerikaanse regering.

Tegoeden weghalen

De Amerikaanse sancties zijn opgelegd in nauw overleg met de Europese Unie. De EU kondigde vorige week al strafmaatregelen aan tegen vier Russen. Wie dat waren werd toen nog niet bekendgemaakt, om te voorkomen dat ze hun tegoeden uit Europa zouden weghalen of andere voorzorgsmaatregelen zouden nemen.

Inmiddels is duidelijk dat het gaat om de Russische procureur-generaal, de baas van het comité dat grote strafzaken onderzoekt, het hoofd van het gevangeniswezen en het hoofd van de nationale garde. Aan deze vier zijn door de EU reisverboden opgelegd en hun banktegoeden in Europa zijn bevroren. Ook mogen Europeanen hun geen krediet meer verlenen of op andere manieren zaken met hen doen.

Strafkolonie

De VS straft zeven Russische functionarissen, hun namen worden voorlopig niet bekend gemaakt. Verder zijn door de regering-Biden ook strafmaatregelen aangekondigd tegen dertien Russische bedrijven en een overheidsinstituut, die allemaal betrokken zijn bij de ontwikkeling van zenuwgas.

Navalny werd vorige maand veroordeeld tot 3,5 jaar strafkamp, waarvan hij er ruim 2,5 jaar moet uitzitten. Zondag werd bekend dat hij is overgebracht naar een strafkolonie in de regio Vladimir, 100 kilometer ten oosten van Moskou.