Nederland wil strafrechtelijk onderzoek naar sjoemeldiesels

Nederland heeft aangifte gedaan tegen het Fiat-Chrysler-concern (FCA), omdat het bedrijf gesjoemeld heeft met een dieselmotor van Jeep. Ook wil het ministerie van Infrastructuur dat mogelijke dieselfraude met de Suzuki Vitara wordt onderzocht. De motor van de Suzuki wordt geleverd door FCA.

Eerder constateerde de Nederlandse toezichthouder al dat beide diesels op de weg veel meer stikstof uitstoten dan is toegestaan. Volgens de RDW is er gesjoemeld met de software.

Het ministerie schreef begin 2020 aan de Tweede Kamer dat het OM op basis van het RDW-onderzoek zelf kan besluiten of het bedrijf vervolgd moet worden. De afgelopen maanden kon het OM vragen van Nieuwsuur over deze zaak niet beantwoorden. Vandaag bleek dat het ministerie op 19 januari zelf aangifte heeft gedaan bij het OM.

Opnieuw kijken naar vijftien diesels

In 2015 liep Volkswagen als eerste dieselfabrikant tegen de lamp. Het bedrijf fraudeerde met de milieutesten voor de diesels die tijdens de testopstelling veel schoner waren dan in werkelijkheid. De dieselaffaire heeft Volkswagen miljarden gekost. Topmensen staan in de verdachtenbank in Duitsland of zijn al veroordeeld in de VS. Dit was het begin van dieselgate, in de praktijk bleken namelijk veel meer fabrikanten de auto's te hebben uitgerust met sjoemelsoftware.

Fabrikanten claimen dat de sjoemelsoftware geoorloofd is om de motor te beschermen. Het Europees Hof veegde dat argument vorig jaar van tafel. Het uitschakelen van systemen die de uitstoot van stikstof beperken is illegaal, besloot het Hof. Het ministerie zegt nu op basis van deze uitleg opnieuw te kijken naar vijftien diesels die in het verleden een milieucertificaat kregen van de RDW.

