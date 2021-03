Oud-winnaar Wawrinka na één ronde al klaar op ABN Amro-toernooi

Stanislas Wawrinka is in de eerste ronde van het tennistoernooi in Rotterdam uitgeschakeld. De winnaar van 2015 en verliezend finalist in 2019 ging in twee sets onderuit tegen de Rus Karen Khachanov (4-6, 5-7).

Op de wereldranglijst ontlopen de twee elkaar slechts één plek met Wawrinka als nummer twintig en Khachanov een positie lager. Ook op de tennisbaan in Ahoy was het verschil klein, maar was Khachanov op de beslissende momenten scherper.

Khachanov nam in de eerste set het initiatief met een 3-1 voorsprong en speelde de set vervolgens uit. In de tweede set lag het initiatief weer bij Wawrinka, maar bij 5-4 was het aan Khachanov, die met drie games achter elkaar de winst naar zich toetrok.

Tweede zege op Wawrinka in twee dagen

Voor Khachanov was het de tweede zege op de Zwitser in twee dagen. Maandag kwamen de twee elkaar tegen in het dubbeltoernooi. Khachanov versloeg toen met zijn dubbelpartner Andrey Rublev het duo Wawrinka/Dusan Lajovic in drie sets. De beste prestatie van de 24-jarige Rus in Rotterdam is de achtste finale in 2020.