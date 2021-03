Ondanks rhinovirus geen zorgen voor Tokio: 'Maar kort dag als we in juni niet rijden'

Bondscoach Ehrens over rhinovirus richting Tokio: 'We moeten positief blijven' - NOS

"We kijken om ons heen en alles verandert in de wereld, ook in onze sport", zegt bondscoach Rob Ehrens over de uitbraak van het dodelijk rhinopneumonie-virus. "Vroeger ging je naar een evenement, ging je weer terug naar huis en weer naar het volgende evenement. Nu hebben we allemaal een tour van zo'n zes weken. Waar duizenden paarden allemaal bij elkaar op één evenement staan."

Volgens de bondscoach van de springruiters kan je er dan op wachten dat er weer zo'n uitbraak als deze komt. "Het hoort er gewoon bij, het is inherent wat bij de mensen ook is." Toernooidirecteur van Indoor Brabant en drievoudig olympisch kampioen Anky van Grunsven pleit daarom voor een verplichte vaccinatie tegen het rhinovirus.

Ook Ehrens ziet dat graag gebeuren. "Nu is het alleen internationaal nog verplicht om gevaccineerd te zijn tegen influenza. Voor 'rhino' moet eigenlijk ook gewoon standaard twee maal per jaar gevaccineerd worden", aldus Ehrens.

Tokio

Maar ondanks de uitbraak en het afgelasten van topevenementen tot tenminste 28 maart blijft de coach positief. Ehrens: "De gezondheid en welzijn van de paarden staat voorop. We hopen dat het virus straks weer een beetje onder controle is en dat we in april wel weer iets kunnen."

Grote zorgen heeft de coach nog niet als het gaat om de impact van het rhinovirus op de voorbereiding richting Tokio. "Belangrijkste is dat we de bestaande combinaties goed blijven trainen en fit houden. Dan loopt het allemaal wel los."

"Een paard dat al in die wereld opereert, is geen groot struikelblok, richting een grote wedstrijd. Zelfs met een of twee wedstrijdjes op voorhand kan dat wel," zegt de bondscoach die het virus nog niet als een bedreiging voor de voorbereiding ziet.

Dat kan het wel worden, als het heel veel langer gaat duren. "Als we in juni nog niet rijden, dan wordt het een moeilijk punt. Maar dat moeten we tegen die tijd maar bekijken."

Bekijk hieronder de reactie van springruiter Marc Houtzager op het wegvallen van zijn voorbereiding richting Tokio.