Corona-epidemie neemt weer toe, RIVM noemt vooruitzichten nog niet goed

In vergelijking met vorige week zijn er de afgelopen zeven dagen weer meer mensen besmet geraakt met het coronavirus. De afgelopen week zijn er 31.984 nieuwe positieve tests bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 29.977 Dat is een toename van bijna 7 procent.

Het zogenoemde reproductiegetal ging fors omhoog: van 0,99 op 5 februari naar 1,14 op 12 februari. Dat betekent dat 100 mensen in Nederland op dat moment 114 anderen infecteerden. Daarmee neemt de epidemie toe. Het RIVM noemt de vooruitzichten 'niet goed'.

Veel meer mensen lieten zich testen: 20 procent meer dan vorige week. Van de mensen die zijn getest, was 8,9 procent positief en dat is lager dan de 9,8 procent van vorige week.

Het aantal besmettingen neemt in bijna alle leeftijdsgroepen neemt toe, behalve in de leeftijdscategorie 70+. Ook het aantal meldingen in het verpleeghuis nam verder af. Dit komt waarschijnlijk doordat steeds meer ouderen gevaccineerd zijn.

Ziekenhuisopnames stabiel

Het aantal opnames voor covid-19 in het ziekenhuis was afgelopen kalenderweek met 1113 opnames ongeveer hetzelfde als de week ervoor. Hetzelfde gold voor het aantal opnames op de intensive care. Op de IC's werden afgelopen kalenderweek 224 mensen met covid-19 opgenomen.

Varianten

Van de varianten die rondgaan lijkt de Zuid-Afrikaanse het meest besmettelijk, met een reproductiegetal van 1,37. Daarbij merkt het RIVM op dat deze variant in ons land weinig voorkomt, waardoor de schatting van het R-getal een grote onzekerheidsmarge heeft.

De Britse variant wordt nu berekend op 1,26. Ook het R-getal van de klassieke variant is weer gestegen en ligt nu op 1,02. Gezamenlijk levert dat een R-waarde van 1,14 op.