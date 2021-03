Van Grunsven: 'Vorig jaar was al een nachtmerrie, komt nu dit rhinovirus eroverheen'

Van Grunsven: 'Bizar dat mensen uit Valencia vertrokken zijn' - NOS

Voor het tweede jaar op rij krijgt Indoor Brabant een flinke klap te verduren. "Vorig jaar was al een nachtmerrie... Toen hebben we een uur voor aanvang van het evenement besloten dat het niet door kon gaan", zegt toernooidirecteur Anky van Grunsven. "Het hele jaar heb je corona in je hoofd; hoe ga je het organiseren en wat zijn de mogelijkheden? We hadden daar een goed uitgewerkt coronaproof plan voor en dan komt dat rhinovirus er overheen." Het rhinopneumonie-virus, binnen de paardensport afgekort tot rhinovirus, houdt de paardenwereld in z'n greep. Het dodelijk virus stak de kop op bij een concours in Valencia waar honderden paarden aanwezig waren. De Internationale Paardensportfederatie besloot daarop in tien landen alle topevenementen af te gelasten. Bizar Van Grunsven kan het niet bevatten dat paardeneigenaren uit Valencia vertrokken zijn en naar andere evenementen in Europa zijn gegaan. "Het is bizar dat mensen vertrokken zijn. Naar huis, dat begrijp ik. Maar ik kan niet begrijpen als je een paard weghaalt waar een ziekte heerst, om naar een ander evenement te gaan waar ook 1.700 paarden staan."

Van Grunsven: 'Stel vaccineren tegen rhinovirus verplicht' - NOS

Van Grunsven wijst nog maar eens op het belang van vaccineren tegen het rhinovirus. "Vaccineren is niet verplicht. Als tachtig procent wel vaccineert en de rest niet, heb je alsnog kans dat jouw paard dat virus krijgt." De drievoudig olympisch kampioene dressuur pleit daarom voor een verplichting van vaccinatie voor wedstrijdpaarden. "Ik vind dat zowel de FEI als de Nederlandse federatie dat verplicht moet stellen." Met nog maar een paar maanden te gaan tot de Spelen komt Tokio misschien in het geding. "Als we rhino niet serieus proberen te stoppen, kunnen we ook dan nog een probleem hebben. Ik hoop dat alle ruiters en paardeneigenaren hun verantwoordelijkheid nemen", aldus Van Grunsven.