In een 'vechtwedstrijd' ziet Jansen kansen tegen Ajax: 'Dit is hét moment'

Trainer Johnny Jansen noemt de halve finale tegen Ajax de belangrijkste wedstrijd van sc Heerenveen sinds de laatste bekerfinale. Die was bijna twaalf jaar geleden, toen FC Twente na strafschoppen werd verslagen.

Nee, daarmee vindt Jansen niet dat hij zijn jonge en wisselvallige spelersgroep met extra druk opzadelt. "Alleen maar prachtig dit, toch?"

Aan de hand van de oud-Ajacieden Lasse Schöne (34) en Siem de Jong (32) hopen de Friezen woensdag boven zichzelf uit te stijgen. De twee routiniers nemen geen genoegen met een mooie wedstrijd. In het topvoetbal gaat het om de prijzen, een gedachte die ze ook op de groep overbrengen. En die instelling bevalt Jansen uiteraard wel.

"Dit is hét moment, dat we ongelofelijk goed moeten aanpakken", ziet Jansen de omstandigheden op voorhand als het ideale moment voor een bekerstunt.

Moordend tempo

Ajax werkt in moordend tempo zijn topwedstrijden af, is nog op drie fronten actief. In de Europa League wacht Young Boys, in de eredivisie hebben de Amsterdammers net een aanval van PSV afgeschud. En dan moeten ze tussendoor naar Heerenveen voor een midweekse bekerpartij.

"Het zijn vechtwedstrijden waarin ze terecht komen", merkt Jansen over de reeks die Ajax afwerkt, overigens zonder dat de resultaten er erg onder lijden. "Ze komen wat minder aan voetballen toe. Dat geeft wel aan dat er ook wat mogelijkheden zijn."

"Je moet in duel komen. Het gaat erom dat je in gevecht komt", klinkt de jarige Fries (46) strijdbaar. "Het wordt een hele klus, maar daar hebben we absoluut geloof in."