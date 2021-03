Prinses Alexia naar middelbare school in Wales

Prinses Alexia vervolgt na de zomervakantie haar middelbareschooltijd aan het United World College of the Atlantic in Llantwit Major in Wales. Haar vader, koning Willem-Alexander, zat op dezelfde school.

Op de internationale kostschool zitten zo'n 350 leerlingen uit tientallen landen. Alexia's leeftijdgenoot, kroonprinses Leonor van Spanje, zit eveneens op de school. Elisabeth, de kroonprinses van België, behaalde vorig jaar haar diploma.

De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat Alexia daar opgaat voor haar Internationaal Baccalaureaat. Dat is een diploma dat je krijgt aan het einde van het zevende jaar op een Europese School. Dat diploma is erkend in heel Europa. Nu zit de 15-jarige prinses nog in de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag.

Creativiteit

"Het is altijd een publiek geheim geweest dat Willem-Alexander naar die school gestuurd werd omdat hij niet lekker in zijn vel zat", zegt koninklijk huisverslaggever Kysia Hekster. Hij zat van 1983 tot 1985 op de kostschool. "Waarom Alexia naar deze school gaat, is niet bekend."

Het schoolconcept bestaat uit het bijbrengen van maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid. Diversiteit is een belangrijk onderdeel. De school besteedt daarnaast veel aandacht aan creativiteit in buitenschoolse uren. "Dat komt mooi uit voor Alexia, want ze speelt gitaar", zegt Hekster.