Overheid draait niet op voor financiële schade in fipronilcrisis

Pluimveehouders hebben ongelijk gekregen in de rechtszaak tegen de Staat over de schadevergoeding voor de fipronil in eieren. De Staat heeft niet onrechtmatig of verkeerd gehandeld en kan dus niet opdraaien voor de financiële schade die pluimveehouders hebben geleden, oordeelt het gerechtshof in Den Haag, dat daarmee een eerdere uitspraak van de rechtbank bekrachtigt.

In de zomer van 2017 brak de fipronilcrisis uit. Eieren in veel kippenstallen bleken de giftige stof fipronil te bevatten, als gevolg van de reinigingsmethode van het bedrijf Chickfriend. Die gebruikte het verboden middel fipronil bij de bestrijding van bloedluis. De overheid blokkeerde zo'n 250 pluimveebedrijven en miljoenen eieren en tienduizenden kippen werden vernietigd en geruimd.

De getroffen pluimveehouders menen dat de overheid en in het bijzonder de toezichthouder Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aansprakelijk is voor de schade. De NVWA had als waakhond voor de voedselveiligheid veel eerder moeten optreden tegen Chickfriend en de sector moeten waarschuwen, vinden ze.

Het hof wijst de eis van de pluimveehouders af. De NVWA is vrij om te kiezen voor de manier waarop Chickfriend wordt aangepakt en is er niet om de economische belangen van pluimveehouders te dienen. Pluimveehouders zijn zelf primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hen geproduceerde eieren, aldus het hof.