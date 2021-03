Dader moord in kerstnacht zelfstandig laten wonen was 'vragen om moeilijkheden'

"Hij kon die vrijheid helemaal niet aan. Dit was vragen om moeilijkheden; vroeg of laat moest het wel fout gaan", zegt een van hen tegen RTV Oost .

Wim V., de psychiatrisch patiënt die veroordeeld is voor de moord op een 27-jarige vrouw uit Hengelo tijdens kerstnacht 2019, had nooit zelfstandig mogen wonen. Dat zeggen drie voormalig begeleiders en een naast familielid.

Dat hij tot zoiets gruwelijks als moord in staat was, dat hadden we nooit van hem verwacht.

Volgens zijn vroegere begeleiders is dat een explosieve cocktail, al maken ze wel een kanttekening. "Toen hij zelfstandig ging wonen, waren we er bang voor dat het fout zou gaan. Maar dat hij tot zoiets gruwelijks als moord in staat was, dat hadden we nooit van hem verwacht."

De Inspectie Gezondheidszorg heeft vorige week een onderzoek aangekondigd naar de zorgorganisatie in Hardenberg van waaruit Wim V. werd begeleid. De inspectie buigt zich onder meer over de vraag hoe het kan dat V. zelfstandig mocht wonen, terwijl bekend was dat hij aanvallen van extreem agressief gedrag heeft en een fascinatie voor messen.

Bij een huiszoeking na de moord vond de politie meerdere grote messen in de woonkamer van V. Ook was hij in het bezit van kinderporno.

Twee weken geleden werd V. veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op de 27-jarige vrouw. Hij viel het slachtoffer aan toen zij van haar werk in een café naar haar auto liep in Hengelo. Ze kwam om het leven door zeven messteken.

De drie begeleiders die RTV Oost sprak, kennen hem uit die periode. "In die tijd had hij zichzelf goed onder controle. Je moest hem alleen geen commando's geven, want dan gingen de hakken in het zand."

Wim V. woonde sinds zijn achttiende, samen met vier anderen, in een woning in zijn geboorteplaats Almelo. De woning hoorde bij een zorginstelling en de bewoners werden er 24/7 begeleid en in de gaten gehouden.

Maar de organisatie achter dit project ging failliet en V. moest in de zomer van 2019 verhuizen naar een appartement in Hengelo, waar hij viel onder een andere zorginstelling. In het appartement had iedereen zijn eigen kamer, maar zonder vaste begeleiding.

'Kapitale blunder'

Een van zijn vroegere begeleiders zegt daarover: "Hij vertelde me dat hem was beloofd dat hij in Almelo mocht blijven. Dat het ineens Hengelo werd, daar was hij totaal niet op voorbereid. Zulke rigoureuze veranderingen kunnen bij cliënten als V. een trigger vormen. Hij kon totaal niet met een dergelijke vrijheid omgaan. Dat is een inschattingsfout met helaas dramatische gevolgen. Signalen dat het niet goed ging met Wim werden door de directie weggewuifd".

Het familielid van V. bevestigt het verhaal dat het in die periode inderdaad steeds minder goed met hem ging. Ze gaat zelfs nog wat verder: "Na zijn aanhouding is de familie een jaar lang bezig geweest om zijn spullen terug te krijgen. Zijn dossier was incompleet. Over zijn periode Hengelo stond zelfs niet of nauwelijks iets op papier. Het slachtoffer had nog kunnen leven als er geluisterd was en V. adequaat begeleid was. Daar ben ik heilig van overtuigd."

Zorginstelling wil niet reageren

De ouders van het slachtoffer zeggen het een goede zaak te vinden dat de Inspectie Gezondheidszorg onderzoek gaat doen naar de manier waarop de moordenaar van hun dochter werd begeleid.

"We hadden vanaf het begin al grote twijfels of die begeleiding wel deugde. In dat verband is het goed dat er nu begeleiders opstaan die hierover iets verklaren. Maar voor ons blijft het vooral wrang. We krijgen onze dochter er niet mee terug", zegt haar moeder.

Ondanks herhaalde verzoeken van RTV Oost wil de zorginstelling niet reageren.