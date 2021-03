Polsstokhoogspringer Vloon medaillekandidaat bij EK: 'Echt heel bizar'

Komend weekend zijn de EK indoor atletiek in Polen en sinds afgelopen zaterdag is er een Nederlandse medaillekandidaat bij: polsstokhoogspringer Menno Vloon. Met een spectaculaire sprong van 5.96 meter is hij opeens dicht bij de zesmetergrens.

"Echt heel bizar. Met die zes meter zit je echt bij de toppers. Dat hebben gewoon heel weinig mensen gesprongen", laat hij via een videoverbinding weten.

Slechts 25 atleten gingen over zes meter

Indoor is er slechts twaalf keer over zes meter gesprongen en in totaal zijn er maar 25 atleten die de 'magische grens' hebben geslecht. Het wereldrecord is met 6.18 meter sinds 2018 in handen van de Zweed Armand Duplantis.