Verplaatsbare zonnepanelen geven beschadigde grond tijd voor herstel

Een boer uit Biddinghuizen wil verrijdbare zonnepanelen plaatsen op grond die beschadigd is door intensieve landbouw. Volgens hem kan dat bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van stikstof omdat de grond dan rustig de tijd krijgt om te herstellen.

Als dat is gebeurd, dan kunnen de panelen worden verplaatst naar een ander stuk als de grond. "Het ene jaar zouden hier zonnepanelen kunnen liggen", zegt Jan de Winter tegen Omroep Flevoland. "En het jaar daarop kunnen ze verschuiven naar een perceel dat hierachter ligt. Dan komt het eerste perceel vrij en kun je weer gewoon ploegen."

Binnen het vakgebied is enthousiast gereageerd op het plan. "Het heeft potentie omdat het dubbelgebruik stimuleert", zegt onderzoeker Hellen Elissen van Wageningen University.

Spontaan idee

De Winter kreeg het idee tijdens een feestje. "Het was gewoon een gezellig verjaardagsfeestje en er ging een bakplaat rond. Zoals die bakplaat over de tafel ging, bedacht ik later, zo kun je met glijplaten werken om zonnepanelen naar een ander perceel te slepen."