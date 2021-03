Johnson aast op meer EK-duels voor Engeland en reserveert miljoenen voor WK 2030

De Britse regering reserveert ruim drie miljoen euro om de haalbaarheid te onderzoeken van een WK voetbal in Engeland, Wales, Schotland, Noord-Ierland en Ierland. Bovendien hoopt premier Boris Johnson komende zomer op meer EK-duels in Engeland, als andere gastlanden vanwege de coronapandemie hun zaken niet op orde krijgen.

Op dit moment staan er zeven duels van het Europees kampioenschap gepland in Londen, waaronder de twee halve finales en de finale.

Het EK zou oorspronkelijk in dertien landen worden gespeeld, maar België is in een eerder stadium al afgehaakt door problemen rond ene nieuw te bouwen stadion in Brussel. Begin april wordt duidelijk of de overige twaalf landen, waaronder Nederland, onder de huidige omstandigheden in staat zijn hun toegewezen duels te organiseren.

'Voetbal naar huis brengen'

Groot-Brittannië gaat op dit moment aan kop wat betreft het aantal coronavaccinaties. Johnson presenteerde afgelopen maand een routekaart, die aangeeft hoe de Britten de komende weken en maanden steeds meer hun normale leven terugkrijgen.

"We willen het voetbal in 2030 naar huis brengen", zegt Johnson in The Sun over de plannen voor een gezamenlijk WK. "Groot-Brittannië is de thuisbasis van het voetbal. Het zou geweldig zijn voor het land. Dit is de juiste plaats en de juiste tijd."