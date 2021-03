Tientallen winkels in Klazienaveen weer gesloten na officiële waarschuwing

De gemeente Emmen, waar Klazienaveen onder valt, had al aangegeven te zullen handhaven. Winkeliers zeiden vanochtend dat als er een boa binnenkomt ze meteen de winkel zouden dichtgooien. We kunnen ons de boetes niet veroorloven, zeiden ze tegen een verslaggever.

Hij zegt dat alle ongeveer 70 deelnemende winkels daar direct gehoor aan hebben gegeven. "Er werden wat laatste klanten geholpen en daarna ging alles weer op slot." De voorzitter vindt het moeilijk dat het zo is gelopen, "maar we hebben ons punt kunnen maken". "We begrijpen dat de burgemeester geen keus had. Hij had ons ook maar vijf minuten kunnen geven. Nu zijn we in ieder geval een uur en een kwartier open geweest."

Van der Velde zegt dat een medewerker van de gemeente hem een bezoek bracht. "Hij heeft mij als voorzitter te kennen gegeven dat we formeel zijn gewaarschuwd voor het openen. Ik heb meteen in de groepsapp opgeroepen om zo snel mogelijk te sluiten om een boete van 4000 euro te voorkomen."

De tientallen winkels die vanochtend in Klazienaveen de deuren openden, hebben een uur later een officiële waarschuwing gekregen. "Daarna hadden we een kwartier de tijd om alles te sluiten", zegt voorzitter van de ondernemersvereniging Harrie van der Velde.

Burgemeester Eric van Oosterhout zegt dat hij niet anders kon. "Ik kan de winkeliers in Klazienaveen niet meer toestaan dan ondernemers in andere plaatsen. Als zij de landelijke coronaregels overtreden, dan moet ik wel ingrijpen. De ondernemers zijn door ons aangesproken en hebben allemaal rond tien uur de deuren weer gesloten. Ik keur de actie niet goed, maar heb wel begrip voor de boodschap die ze hiermee over willen brengen."

Onvrede over de maatregelen

De winkeliers in het Drentse dorp openden vanochtend om 09.00 uur de deuren om hun onvrede over de coronamaatregelen te uiten. "De ondernemers zijn helemaal klaar met het destructieve beleid van de overheid", zei Van der Velde eerder. Hij stelt dat de ondernemers niet anders meer kunnen omdat het water hen aan de lippen staat.

"Op deze manier is er straks geen kledingwinkel, kapperszaak of horeca meer over, met als gevolg dat ruim 500 medewerkers en vele detaillisten moeten aankloppen bij het UWV, failliet gaan of in de schuldsanering terechtkomen."

De actie kan rekenen op begrip van brancheorganisatie INretail. Tegen persbureau ANP zegt een woordvoerder het niet te willen promoten. "Maar we begrijpen het wel."

Ook de wethouder van Economische Zaken zegt het standpunt van de winkeliers te begrijpen. "Zeker nu voor velen het water hen tot voorbij de lippen staat en de situatie waarin ze momenteel verkeren heel, heel zorgelijk is. Onlangs hebben we vanuit Drenthe het signaal afgegeven richting Den Haag dat ondernemers perspectief moeten krijgen."

'Het is een noodsprong'

Van der Velde zegt dat de ondernemers een draaiboek hebben waarin staat hoe de winkels met inachtneming van de RIVM-regels open kunnen. Meteen na opening was het nog rustig bij de winkels. "Maar dit voelt goed", zei Van der Velde in het NOS Radio 1 Journaal.

"Het is goed dat we de deuren openen, maar het is uit pure noodzaak", benadrukte hij. Want de ellende die erachter schuilgaat, is enorm", daarmee doelt hij op de financiële situaties van de ondernemers. "Het is een noodsprong."