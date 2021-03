Tientallen winkels in Klazienaveen open: 'Het water staat ons aan de lippen'

Verschillende winkels in het Drentse dorp Klazienaveen hebben om 09.00 uur de deuren geopend. De ondernemers zijn open uit onvrede over de coronamaatregelen van de overheid.

"De ondernemers zijn helemaal klaar met het destructieve beleid van de overheid", zegt voorzitter van de ondernemersvereniging Klazienaveen Harrie van der Velde. Hij stelt dat de ondernemers niet anders meer kunnen omdat het water hen aan de lippen staat.

"Op deze manier is er straks geen kledingwinkel, kapperszaak of horeca meer over, met als gevolg dat ruim 500 medewerkers en vele detaillisten moeten aankloppen bij het UWV, failliet gaan of in de schuldsanering terechtkomen."

De actie kan rekenen op begrip van brancheorganisatie INretail. Tegen persbureau ANP zegt een woordvoerder het niet te willen promoten. "Maar we begrijpen het wel."

'Het is een noodsprong'

Van der Velde zegt dat de ondernemers een draaiboek hebben waarin staat hoe de winkels met inachtneming van de RIVM-regels open kunnen. Bang voor boetes is hij niet. "We zien wel waar het schip strandt, we hebben in principe niets meer te verliezen, dus we gaan gewoon met z'n allen open." De boetes zijn 4000 euro.

Meteen na opening was het nog rustig bij de winkels. "Maar dit voelt goed", zegt Van der Velde in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is goed dat we de deuren openen, maar het is uit pure noodzaak", benadrukt hij. Want de ellende die erachter schuilgaat, is enorm", daarmee doelt hij op de financiële situaties van de ondernemers. "Het is een noodsprong."

Van der Velde zegt eerder in gesprek te zijn geweest met de burgemeester van Emmen. "Dat was een prima gesprek, hij was heel begripvol. Maar hij kan ons geen toestemming geven om te openen. Hij moet zich ook aan de regels houden."

De gemeente Emmen, waar Klazienaveen onder valt, heeft aangegeven te zullen handhaven. Daar was een uurtje na de opening nog niets van te zien. Een stuk of zes winkeliers hebben al gezegd dat als er een boa binnenkomt ze meteen de winkel dichtgooien. We kunnen ons de boetes niet veroorloven, zeggen ze tegen een verslaggever.

Dranghekken en straatcoaches

De voorzitter roept Nederlanders op om vandaag niet naar Klazienaveen te komen om te winkelen. "Natuurlijk zijn we bang dat het uit de hand loopt, een soort Vondelpark in het kwadraat." In het Amsterdamse park hielden grote groepen jongeren zich vorige week niet aan de regels. "Het gaat om het signaal dat we aan Den haag willen geven", zegt Van der Velde. "We willen het georganiseerd doen. Daarom hebben we dranghekken en straatcoaches." Ook zegt hij dat de politie een oogje in het zeil houdt.