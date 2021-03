Paardensportfederatie over dodelijk virus: 'Nog geen uitbraak in Nederland'

Onder meer Indoor Brabant gaat deze maand niet door. "Dat is ongelooflijk tragisch. Dat evenement werd vorig jaar een dag na de start gestaakt vanwege het coronavirus. Ze hadden het nu echt goed georganiseerd, alles stond klaar, maar het kan in het zicht van de haven weer niet doorgaan."

De FEI noemt het de "heftigste uitbraak in tientallen jaren" en heeft per direct een streep door alle lopende en aankomende evenementen gezet. "Dat is bij mijn weten nog nooit gebeurd", geeft KNHS-directeur Iris Boelhouwer dinsdagochtend de ernst van de situatie weer. De KNHS vindt de afgelasting van wedstrijden begrijpelijk, maar zegt ook dat de voorbereiding op de Olympische Spelen daardoor onder druk komt te staan.

De internationale paardensportfederatie FEI maakte maandag bekend dat bij een concours in de Spaanse stad het rhinopneumonie-virus is uitgebroken. Vier paarden zijn al overleden en bij tenminste zeventien is het virus vastgesteld.

Er is in Nederland nog geen grote uitbraak van het voor paarden dodelijke rhinopneumonie-virus. Volgens de Nederlandse paardensportfederatie KNHS is er vorige maand één besmetting vastgesteld in Ede, maar staat die los van de uitbraak in Valencia.

De organisatie van Indoor Brabant noemt de afgelasting "een flinke domper". "We zijn de hele nacht en ochtend in de weer geweest om alternatieven te onderzoeken", zegt organisator Marcel Hunze tegen Omroep Brabant.

"Het is absoluut een strop. Gelukkig hebben we een heleboel trouwe partners. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we volgend jaar een normaal evenement kunnen houden", aldus Hunze, die nog niet op de financiële gevolgen kon ingaan.

Dodelijk en zeer besmettelijk

Het rhinopneumonie-virus is niet onbekend in de paardenwereld. "Het is een herpesvirus dat altijd wel aanwezig is, elke winter steekt het de kop op. Er zijn verschillende varianten. De meest voorkomende variant is een verkoudheid, maar bij deze neurologische variant wordt het zenuwstelsel aangetast. Die komt minder vaak voor en is heel besmettelijk", zegt KNHS-directeur Boelhouwer in het Radio 1 Journaal.

"Het kan via de lucht, kleding of handen worden overgedragen. Tijdens zo'n internationaal concours staan er paarden uit heel veel landen bij elkaar en die reizen de hele wereld over."

Paarden in quarantaine

Op het concours in Valencia waren 25 Nederlandse, niet-olympische paarden aanwezig. Dertien zijn al terug en staan in afzondering in eigen omgeving. Die vertonen volgens de KNHS nog geen ziekteverschijnselen. Van de Nederlandse paarden die nog in Spanje zijn vertonen er vier lichte verschijnselen.

In drie andere landen dan Spanje zijn gerelateerde uitbraken gemeld. In Nederland vooralsnog niet. "We houden alles zeer scherp in de gaten", zegt Boelhouwer. "We hebben contact met de ruiters en de paarden zijn geïsoleerd, worden gemonitord en getest."