De Jong na maand blessureleed terug in selectie Barcelona

Frenkie de Jong is voor het eerst in ruim een maand weer opgenomen in de selectie van FC Barcelona. Trainer Quique Setién zette de 23-jarige Nederlander op de lijst voor het thuisduel met Osasuna, dat donderdag wordt gespeeld.

De Jong kwam op 13 juni voor het laatst in actie in de wedstrijd van Barcelona tegen Real Mallorca. Daarna kampte hij met een kuitblessure. Vorige week hervatte hij wel al de groepstraining.

Van de acht wedstrijden zonder De Jong speelde Barcelona er drie gelijk. Real Madrid bleef de afgelopen weken zonder puntenverlies en is donderdag kampioen als Villarreal wordt verslagen, of als Barcelona punten verliest.