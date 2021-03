Veel schade na plofkraak bij juwelier in Amsterdam

Een juwelier in Amsterdam is vanochtend in alle vroegte het doelwit van een plofkraak geweest. Rond half vier was er een explosie in een pand aan de Jan Evertsenstraat, twittert de politie. Op de grond ligt veel puin en in de omgeving zijn ramen gesneuveld.

De politie is direct een zoekactie gestart naar de daders. Volgens buurtbewoners waren agenten vrij snel na de klap aanwezig. Er vindt onderzoek plaats bij de juwelier.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is opgeroepen om te kijken of er nog explosieven zijn achtergebleven. Het is nog onbekend of de dader(s) iets hebben buitgemaakt.