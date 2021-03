Wekdienst 2/3: Eerste Kamer behandelt stikstofwet • Stel je vragen aan Denk-leider Azarkan

We beginnen met het weer. Vandaag komen er flinke zonnige perioden voor. Vooral in het noorden vanochtend nog vrij veel bewolking, maar ook daar breekt later de zon door. Het wordt 9 tot 15 graden. Ook morgen is het vrij zonnig en zacht. De komende dagen is het kouder met op donderdag enkele buien.

De onderzochte daders zijn jong, gemiddeld 26,4 jaar oud, en zo'n 80 procent van hen heeft een migratie-achtergrond. De meesten hebben de middelbare school niet afgemaakt (36 procent) of geen vervolgopleiding gedaan (20 procent). Bijna twee derde van de onderzochte daders heeft schulden, en zo'n 84 procent heeft al lichte of zware delicten op zijn naam staan. Zo'n 68 procent is al bekend bij hulpverleningsinstanties.

Ruim de helft van de onderzochte slachtoffers werd volgens het CKM niet ingepalmd via een 'affectieve relatie' met de dader, en vervolgens tot seksuele handelingen met anderen aangezet: andere dwangmiddelen als bedreiging en fysiek geweld speelden een grotere rol. Daders richten zich vooral op jonge en kwetsbare slachtoffers, zoals minderjarigen in een jeugdinstelling.

Het gangbare idee van een 'loverboy' die de tijd neemt en misbruik maakt van de verliefdheid van zijn slachtoffer, is achterhaald. Dit zegt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in een nieuw rapport .

En dan nog even dit:

De vulkaan Sinabung in Noord-Sumatra, Indonesië is vandaag uitgebarsten en heeft vulkanisch materiaal en hete as uitgespuwd. De uitbarsting veroorzaakte een lawine van gloedwolken (golven die bestaan uit vaste of half vloeibare lava, gas, rotsen en as) langs de hellingen in de buurt van de stad Karo. De autoriteiten houden de berg nauwlettend in de gaten nadat sensoren de afgelopen weken toenemende activiteit hadden opgemerkt.

Er zijn geen slachtoffers gevallen bij de uitbarsting, Sinabung is één van de meer dan 120 actieve vulkanen in Indonesië. Ongeveer 30.000 mensen zijn de afgelopen jaren gedwongen hun huizen rond Sinabung te verlaten.

De 2.600 meter hoge Sinabung sluimerde vier eeuwen voordat hij in 2010 explodeerde, waarbij twee mensen omkwamen. Bij een andere uitbarsting in 2014 kwamen 17 mensen om het leven, terwijl er zeven stierven bij een uitbarsting in 2016. De vulkaan is sindsdien sporadisch tot leven gekomen.