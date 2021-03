Ontvoerde schoolmeisjes Nigeria vrijgelaten

Het is niet precies duidelijk om hoeveel meisjes het gaat. Eerder werd er melding gedaan van 317 ontvoerde kinderen. Volgens een regionale beveiligingscommissaris klopt dat aantal niet. Hij zegt tegen de BBC dat er 279 meiden zijn vrijgelaten en dat er niemand meer vastzit. Een vader van een van de meisjes zei zaterdag tegen persbureau Reuters dat er zeven kinderen waren ontsnapt.

Gewapende mannen vielen vrijdag de Government Girls Junior Secondary School in het plaatsje Jangebe binnen. Het is onduidelijk of ze bij een bende horen. Ook is niet bekend of ze losgeld hebben gekregen.

In december werden 200 kilometer verderop ook al schoolkinderen ontvoerd en eerder vorige maand gebeurde dat in het zuidelijker gelegen Kagara.