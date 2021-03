Wilders: uitsluiten PVV is ondemocratisch • Denk-leider Azarkan te gast

De partijen die komende verkiezingen als grootste uit de bus komen, moeten op zijn minst met elkaar praten, vindt PVV-leider Wilders. In het WNL-programma Goedemorgen Nederland zei hij dat hij het niet democratisch vindt dat sommige partijen de PVV wat dat betreft al hebben uitgesloten. "Je kunt partijen niet dwingen om samen te werken, maar praten kan wel."

Vorige maand zei VVD-leider en demissionair premier Rutte dat hij niet met de PVV wil regeren. Hij noemde daar geen expliciete reden voor. In 2017 sloot Rutte Wilders ook uit, toen had dat te maken met diens uitspraken over rechters en Marokkanen.

Ook CDA-lijsttrekker Hoekstra heeft al gezegd dat hij zich niet kan voorstellen dat zijn partij na de verkiezingen met de PVV in zee gaat. Hoekstra noemde het PVV-programma "geen aanbeveling om samen op weg te gaan". Hij hekelde vooral de manier waarop de partij van Wilders omgaat met religie en andere vrijheden.

Wilders zei vanmorgen in Goedemorgen Nederland dat hij nog maar moet afwachten of VVD en CDA zijn partij inderdaad zullen uitsluiten. "Dat zeiden ze in 2010 ook", zei hij. In dat jaar sloot de PVV als gedoogpartij aan bij het eerste kabinet van Rutte, bestaande uit VVD en CDA.