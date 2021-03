Campagneblog: Hoekstra vindt stemkeuze De Jonge niet pijnlijk • Ollongren roept op tot 'onderlinge solidariteit'

GroenLinkser Huub Bellemakers blijft welkom als raadslid van de GroenLinks-fractie in Nijmegen. Het kandidaat-raadslid plaatste zondag een bericht op sociale media waarin hij de campagnebijeenkomst van Forum voor Democratie in zijn stad vergeleek met een nazi-bijeenkomst in de Tweede Wereldoorlog. Hij had daar al excuses voor aangeboden. Vanmorgen reageerde partijleider Klaver in het AD. Hij noemde de excuses terecht. "Dit kan gewoon niet. Punt."

De fractie van GroenLinks in Nijmegen zegt nu in een verklaring dat Bellemakers welkom blijft als tijdelijke vervanger. Hij neemt eind maart zijn raadszetel in. "De positie van Huub staat voor ons niet ter discussie", stelt de Nijmeegse afdeling. "Overigens wordt er binnen FvD wel degelijk geflirt met racisme en antisemitisme en dat is zeer ernstig en verwerpelijk."