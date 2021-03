Campagneblog: 'Bijna 80 procent wil gaan stemmen' • Kieswijzer voor cannabisliefhebbers

CDA-lijsttrekker Hoekstra vindt dat de linkse partijen met hun verkiezingsprogramma de staatsschuld zover laten oplopen dat er sprake is van "Griekse taferelen". Dat zei hij in het radioprogramma Dit is de dag. Hij noemde in dat verband de programma's van D66, PvdA en SP. Het programma van de VVD prees hij juist.

De demissionair minister van Financiën zei het geen probleem te vinden dat de staatsschuld met het verkiezingsprogramma van zijn eigen partij stijgt tot boven de Europese norm van 60 procent van het bruto binnenlands product. Hij benadrukte dat Nederland door de coronacrisis dit jaar sowieso al door deze norm gaat.

Hoekstra zei groot voorstander te zijn van de Europese begrotingsdiscipline, maar vindt de coronacrisis zo uitzonderlijk dat het op korte termijn niet uitmaakt of de schuld op 61, 62 of 63 procent uitkomt. "Ik zal de neiging onderdrukken om het ook in dit gesprek te veel voor de VVD op te nemen, maar eerlijk gezegd: dat programma van ons, maar ook van de VVD, is qua degelijkheid echt van een totaal ander kaliber dan dat van de linkse partijen. Die komen met Griekse taferelen als het gaat om de staatsschuld", aldus Hoekstra.

Gevraagd naar zijn eerdere strengheid over Zuid-Europese schulden, reageerde Hoekstra: "Dan hebben we het over staatsschulden die ver boven de 100 procent zijn. U heeft mij nooit horen mekkeren, tegen wie dan ook, over 60, 70, 80, 90 procent." Hij stelt dat veel Europese landen niet alleen een hoge staatsschuld hebben, maar ook verder hun zaken economisch niet op orde hebben.