VVV geniet van bekersucces: 'Hopelijk kunnen we nieuwe prijzenkast kopen'

De prijzenkast van VVV-Venlo is niet groot, maar de KNVB-beker staat er wel in. Veel bekersuccessen heeft men niet gekend in Venlo, maar 1959 werd het toernooi wel gewonnen. Men moest tot 1988 wachten tot überhaupt de halve finale weer eens werd gehaald. Nadat Feyenoord in de kwartfinales werd verslagen, verloor VVV van Roda JC. Vandaag heeft VVV tegen Vitesse opnieuw een unieke kans om de finale van het bekertoernooi te behalen. "Ik denk de laatste tijd steeds meer aan die halve finale van 1988. En als ik er zelf niet aan denk, word ik er wel aan herinnerd door mijn omgeving", erkent Stan Valckx. De huidig technisch directeur van VVV stond 33 jaar geleden als speler op het veld en weet hoe bijzonder dus succes is in Noord-Limburg. "Het is een unicum. En als je zo dichtbij bent wil je natuurlijk ook de finale halen. Hopelijk kunnen we een nieuwe prijzenkast kopen want deze zou er niet meer inpassen."

VVV viert de 2-1 tegen NEC in de kwartfinale van de KNVB-beker - ANP

De 20-jarige Simon Jansen is een kind van de regio en zag zijn club dus nog nooit zo ver komen. "Dit wordt een hele grote wedstrijd voor ons. We hebben een kans om een prijs te pakken en dat gebeurt niet zo vaak bij VVV. Al is het zover nog lang niet natuurlijk." "Ook voor onze buitenlandse spelers is het een grote wedstrijd. Zij hebben ook nog nooit een halve finale van de beker gespeeld. Het is gewoon erop of eronder voor ons."

De wedstrijd tussen Vitesse en VVV-Venlo begint om 21.00 en is live te volgen bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Ook is er een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. Een samenvatting is vanaf 23.50 uur te zien in het Late Journaal op NPO 1.