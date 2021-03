Bijna alle bewoners woonzorgcentrum in Wolvega besmet • Ruim miljoen Nederlanders heeft eerste prik gehad

In woonzorgcentrum Puccini State in Wolvega zijn achttien van de twintig bewoners positief getest op corona. Een van de bewoners is inmiddels overleden, meldt Omrop Fryslân. Het grootste deel van de bewoners is overgebracht naar een speciale corona-afdeling voor ouderen op de een locatie in Heerenveen.

Hoe het met de bewoners gaat, is niet bekend. Twee bewoners zijn vooralsnog negatief getest. Zij verblijven nog in Puccini State en zitten tot volgende week woensdag in quarantaine.

Hoe het virus de zorgboerderij is binnengekomen, is onduidelijk. Puccini State is een kleinschalige woonzorgboerderij voor mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenproblemen die niet meer thuis kunnen wonen.