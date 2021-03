Rapport: klassiek beeld 'loverboy' achterhaald, uitbuiting vaak al na een week

Het gangbare idee van een 'loverboy' die de tijd neemt en misbruik maakt van de verliefdheid van zijn slachtoffer, is achterhaald. Dit zegt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in een nieuw rapport. Het CKM onderzocht in opdracht van de politie onder meer 25 opsporingsdossiers van mensenhandelaren, en kwam tot de conclusie dat de 'ronselperiode' bij de helft van de onderzochte slachtoffers minder dan een week is. Dat is de tijd vanaf het eerste contact tussen dader en slachtoffer tot het moment van uitbuiting.

Ruim de helft van de onderzochte slachtoffers werd volgens het CKM niet ingepalmd via een 'affectieve relatie' met de dader, en vervolgens tot seksuele handelingen met anderen aangezet: andere dwangmiddelen als bedreiging en fysiek geweld speelden een grotere rol. Daders richten zich vooral op jonge en kwetsbare slachtoffers, zoals minderjarigen in een jeugdinstelling.

Dader is jong, met strafblad

De onderzochte daders zijn jong, gemiddeld 26,4 jaar oud, en zo'n 80 procent van hen heeft een migratie-achtergrond. De meesten hebben de middelbare school niet afgemaakt (36 procent) of geen vervolgopleiding gedaan (20 procent). Bijna twee derde van de onderzochte daders heeft schulden, en zo'n 84 procent heeft al lichte of zware delicten op zijn naam staan. Zo'n 68 procent is al bekend bij hulpverleningsinstanties.

Ook als het misbruik voorbij is, houdt een derde van de slachtoffers contact met de dader, zegt het CKM. Dat is een probleem voor de politie, omdat veel slachtoffers geen aangifte willen of durven te doen, waardoor uiteindelijke veroordeling van de dader lastiger wordt.