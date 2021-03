Tekening Van Gogh geveild voor 8,6 miljoen euro, een recordbedrag

De opbrengst is een recordbedrag voor tekeningen van Van Gogh, meldt The Art Newspaper : zijn eerdere tekeningen Een Bloementuin (1888) en Olijfbomen met de Alpilles (1889) werden in de jaren 90 geveild voor respectievelijk 8,4 en 8,6 miljoen dollar. Christie's schatte de opbrengst van het werk vooraf op 7 à 10 miljoen dollar.

Een tekening van Vincent van Gogh heeft maandag bij een veiling van Christie's in New York 10,4 miljoen dollar opgeleverd, omgerekend ongeveer 8,6 miljoen euro. Het gaat om de tekening La Mousmé ('het jonge meisje') uit 1888, waarvan Van Gogh ook een schilderij maakte. Dat laatste hangt in de National Gallery of Art in Washington DC.

Van Gogh tekende La Mousmé in de zomer van 1888 in het Franse Arles, geïnspireerd door Japanse kunst en de roman Madame Chrysanthème (1887) van Pierre Loti, die zich afspeelt in Japan. De auteur legt daarin de betekenis van 'mousmé' uit: "een jong meisje of een heel jonge vrouw. Het is een van de mooiste woorden in het Japans." Van Gogh schreef in hetzelfde jaar aan zijn broer Theo dat het afgebeelde meisje ergens tussen de 12 en 14 jaar oud was.

Wie de koper is, is niet bekendgemaakt. Ook wie de tekening verkocht, meldde Christie's niet. Volgens The Art Newspaper komt de tekening uit de collectie van het in Londen gevestigde kunsthuis Thomas Gibson.