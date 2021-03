CBS: 2,4 miljoen senioren mogen deze maand stemmen per post

In Utrecht en Urk is het aandeel 70-plussers onder de kiesgerechtigden het kleinst, met bijna tien procent. Laren spant de kroon qua stemgerechtigde senioren: 32 procent van de inwoners is ouder dan 70 en mag dus per post stemmen.

Ruim 18 procent van het totaal aantal kiesgerechtigden in Nederland mag deze maand zijn stem uitbrengen per post, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om ruim 2,4 miljoen mensen van 70 jaar en ouder, die vanwege het risico op besmetting met corona niet naar een stembureau hoeven te komen.

In totaal zijn deze maand ongeveer 13,2 miljoen mensen in Nederland kiesgerechtigd, berekende het CBS. Sinds de vorige Kamerverkiezingen in 2017 zijn ruim 883.000 jongeren 18 jaar geworden. Zo'n 73.000 van hen mogen deze maand niet stemmen, omdat ze niet de Nederlandse nationaliteit hebben: de overige 810.000 mogen dat dus wel.

Bijna 93 procent van de inwoners van Nederland vanaf 18 jaar is kiesgerechtigd, zegt het CBS: zij hebben de Nederlandse nationaliteit. Van alle inwoners met een migratieachtergrond is 70 procent kiesgerechtigd. Onder mensen met een migratieachtergrond uit de eerste generatie, mensen die in het buitenland geboren zijn, is dat bijna 54 procent (1,15 miljoen mensen). Bij de tweede generatie, in Nederland geboren en van wie minstens één ouder in het buitenland geboren is, is 98 procent stemgerechtigd.