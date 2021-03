Paardensportfederatie zet streep door wedstrijden vanwege dodelijk virus

De internationale paardensportfederatie FEI zet per direct een streep door alle lopende en aankomende evenementen. De reden is een uitbraak van het voor paarden dodelijke rhinopneumonie-virus bij een concours in Valencia.

De FEI heeft het over de "heftigste uitbraak" in tientallen jaren. Door de internationale wedstrijdsport aan banden te leggen, hoopt de federatie te voorkomen dat het virus zich door heel Europa verspreidt. Ook het evenement Dutch Masters, dat van 12 tot 14 maart in de Brabanthallen in Den Bosch op het programma stond, gaat niet door.

Vier paarden overleden

Al zeker vier paarden die bij het concours in de Spaanse stad aanwezig waren zijn overleden. Ruim 80 paarden vertonen ziekteverschijnselen. Er waren 25 Nederlandse paarden aanwezig op het betreffende concours, 13 staan inmiddels in afzondering in eigen omgeving, 12 zijn er nog in Spanje. Daar zitten geen combinaties bij die deel uitmaken van het olympisch kader van bondscoach Rob Ehrens.

Iris Boelhouwer, technisch directeur van de KNHS, zegt dat de prioriteit nu is om alle paarden gezond in Nederland te krijgen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Zeer besmettelijk

Volgens een woordvoerster van de KNHS is het virus zeer besmettelijk en variëren de klachten van milde verkoudheidsklachten tot ernstige neurologische verschijnselen.

De meeste paarden zijn tegen de ziekte gevaccineerd, maar dat biedt geen 100 procent zekerheid.

De Nederlandse federatie KNHS adviseert "zeer dringend" om niet met paarden naar concoursen in Spanje te reizen.