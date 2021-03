Ministers: Google-software voor onderwijs is niet veilig genoeg

Producten van Google die in het onderwijs worden gebruikt zijn niet veilig genoeg. De privacyrisico's zijn te groot, schrijven onderwijsministers Van Engelshoven en Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om de producten Google Workspace en Google Workspace for Education (voorheen G Suite for Education), een verzameling van software waarmee digitaal samengewerkt kan worden. Daar zitten applicaties bij zoals Gmail, Google Classroom en Google Docs.

Volgens de ministers mag Google op dit moment zelf bepalen wat het met de metadata doet. Met zulke data kan het techbedrijf bijvoorbeeld zien wat gebruikers aanklikken, hoe lang ze ingelogd blijven en welke zoekopdrachten worden gebruikt. Het gaat niet om persoonlijke (adres)gegevens of individuele leerresultaten.

Daarnaast kan Google eenzijdig de voorwaarden daarover aanpassen, wat volgens de ministers een privacygevaar oplevert. Onderwijsinstellingen hebben "geen of onvoldoende grip" op hun eigen gegevens.

Potentieel risico

De PO Raad noemt het in een reactie onwenselijk dat Google de eigenaar is van de metadata. "Dit zorgt voor een potentieel risico in de toekomst", zegt de onderwijskoepel. Zo zou de data gebruikt kunnen worden om gepersonaliseerde advertenties te plaatsen.

Het kabinet is in gesprek met Google en de Europese Commissie om de databescherming op orde te brengen. Ook wordt de Autoriteit Persoonsgegevens om advies gevraagd. Het doel is dat scholen de Googleproducten gewoon kunnen blijven gebruiken, schrijven de onderwijsminsters.

Te onveilig voor ambtenaren

Voorlopig zullen rijksambtenaren geen gebruik maken van Google Workspace, schrijft minister Grapperhaus van Justitie in een andere Kamerbrief. Het afgelopen jaar is uitvoerig met Google gesproken over het beter beschermen van data, maar slechts een klein deel van de bezwaren werd weggenomen, schrijft de minister.

Daarom wordt ook voor het gebruik van Workspace voor ambtenaren de Autoriteit Persoonsgegevens ingeschakeld.

Geen verrassing

Ook de producten van Microsoft werden onder de loep genomen, maar daarvoor zijn geen grote risico's "mits de gebruiker een aantal maatregelen neemt". Welke maatregelen dat zijn, staat beschreven op de website van Kennisnet.

Het kabinet onderzocht de privacyrisico's van de producten naar aanleiding van een motie van de SP en D66. Voor SP-Kamerlid Kwint zijn de uitkomsten van het onderzoek geen verrassing, twittert hij: