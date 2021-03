NAC nadert tweede plaats; Excelsior bezorgt Jong Ajax forse nederlaag

NAC lijkt zich in de eerste divisie te mengen in de strijd om plaats twee, die recht geeft op directe promotie. NAC was in Breda TOP Oss met 3-0 de baas en kwam op vier punten van De Graafschap, dat tweede staat. Jong Ajax ging op bezoek bij Excelsior hard onderuit; 5-1.

NAC kende een droomstart; Dion Malone raakte de bal geheel vrijstaand voor het doel niet goed, maar die kwam bij Lex Immers. De Hagenaar gaf hem een herkansing en van dichtbij kopte Malone wel raak. Op slag van rust kwam NAC op een 2-0 voorsprong toen na een corner van Mounir El Allouchi Immers raak kopte.

In de tweede helft controleerde NAC het duel en de 3-0 viel in de extra tijd. Nick Venema werd vrijgespeeld en de invaller kapte zich vrij en vond de korte hoek.