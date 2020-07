Hugo de Jonge wint nipt lijsttrekkersverkiezing CDA

Hugo de Jonge is de nieuwe leider van het CDA. Hij kreeg met 50,7 procent net de benodigde meerderheid van de CDA-leden achter zich. De Jonge versloeg daarmee Pieter Omtzigt, die 49,3 procent van de stemmen kreeg. In de officiële uitslag is het verschil tussen de twee 258 stemmen.

Partijvoorzitter Rutger Ploum maakte de uitslag bekend. De leden van het CDA hadden twee rondes nodig om te bepalen wie de nieuwe lijsttrekker wordt. Na de eerste ronde viel staatssecretaris Mona Keijzer af.

Het CDA was op zoek naar een nieuwe leider sinds Sybrand Buma in mei vorig jaar de politiek verliet om burgemeester in Leeuwarden te worden. Kamerlid Pieter Heerma nam het fractievoorzitterschap toen over, maar gaf meteen aan geen ambities voor het leiderschap te hebben.

Kroonprins

De Jonge (42) was al lang een van de kroonprinsen van het CDA. Toen minister Wopke Hoekstra zich niet als kandidaat meldde, leek hij de gedoodverfde winnaar. Maar nadat Kamerlid Pieter Omtzigt zich in de strijd had geworpen, werd het onverwacht toch spannend.

"Ongelooflijk spannend, spannender dan ik van tevoren gedacht had", zei De Jonge na de uitslag. "Zo dicht bij elkaar." Hij prees zijn rivaal, die hij nu zijn running mate noemde. Dat betekent dat Omtzigt nummer 2 op de kandidatenlijst wordt. De Jonge: "De leden houden gewoon van je. We gaan dit samen doen."

Voorzitter Ploum maakte de uitslag bekend: