Vrouwen over sterilisatie met Essure: 'Het leek zo mooi', maar veroorzaakte veel ellende

Artsen en patiënten zijn na de introductie in 2003 al snel enthousiast over een nieuwe sterilisatiemethode voor vrouwen. Het implantaat Essure is relatief eenvoudig in te brengen en laat de eileiders dichtgroeien. "Een uitkomst", zegt Karin (haar volledige naam is bekend bij de redactie), die voor de methode kiest. Achttien jaar later stellen 1700 Nederlandse vrouwen fabrikant Bayer aansprakelijk voor lichamelijke schade die ontstaan is door Essure.

Het implantaat bestaat uit een flexibel veertje van metaal en plastic. In beide eileiders wordt zo'n veertje ingebracht. "Het is een sterilisatiemethode door middel van een elegante poliklinisch uitvoerbare techniek, zonder narcose, zonder speculum", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). "De sterilisatie gebeurde met behulp van een kijker, die via de schede en baarmoedermond in de baarmoeder werd ingebracht. De ingreep duurde meestal niet langer dan tien minuten."

Ook omdat vrouwen een dag na de ingreep hun normale activiteiten kunnen hervatten en de methode al na drie maanden zeer betrouwbaar is, wordt Essure onder gynaecologen en hun patiënten snel populair. De methode is in Nederland bij zo'n 30.000 vrouwen toegepast.

Zonder hormonen

Karin vroeg bij haar arts expliciet om Essure. "Ik hoefde niet onder narcose en het was een methode zonder hormonen - dat vond ik erg belangrijk, omdat ik altijd sterk op hormonen reageer. Alles wat ik over Essure kon vinden was positief. In 2012 zijn de veertjes gezet."

Karin is op dat moment begin veertig. Een maand na de ingreep merkt ze dat haar menstruatiecyclus van slag is. Kort daarna heeft ze het steeds warm en zweet ze veel, krijgt ze last van lage rugpijn en voelt ze zich vaak moe. "Ik dacht: ik zal toch niet in de overgang zijn? Ik was niet vooruit te branden. Ik had eerder al eens Pfeiffer gehad, ik dacht dat het was teruggekomen."

Een paar jaar eerder, in 2008, koos Effi Sanders voor sterilisatie met Essure. Ze was toen 34. "Het leek zo mooi", maar na een jaar kreeg ze een reeks vage klachten. "Ik had heel veel hoofdpijn. Tijdens een etentje zei iemand tegen mij: 'altijd als wij samen zijn, zie ik je paracetamol nemen'." Sanders was bijna continu ongesteld, had veel menstruatiepijn, was vermoeid en chagrijnig. "Ook voelde ik de veertjes zitten. Er was altijd een stekende pijn."

Beide vrouwen leggen de link met de sterilisatiemethode niet meteen. "Ik kon altijd wel een reden verzinnen voor mijn klachten. Ik had kleine kinderen, er was soms veel stress", aldus Karin. Sanders stuit na een tijdje op een Facebookgroep met vrouwen die vermoeden dat zij klachten hebben door Essure. Ook Karin komt na een uitzending van het televisieprogramma Radar, begin 2017, bij de Facebookgroep uit.