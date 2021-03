Bekijk hier alle NOS op 3 verkiezingsprogramma's

Hoe gaat u ervoor zorgen dat ik ooit een betaalbaar huis kan krijgen? Betalen wij als jongeren straks de rekening van de coronacrisis? Duizenden jongeren stuurden NOS op 3 vragen op die ze aan politici wilden stellen. Met die input ging NOS op 3 een week lang in gesprek met lijsttrekkers. Kijk ze hier allemaal terug:

Mark Rutte Meer huizen bouwen, middelbare scholen openen en extra kernreactoren: het zijn voorbeelden van onderwerpen waarover demissionair premier Mark Rutte met jongeren in gesprek ging op de eerste avond van het NOS op 3 verkiezingsprogramma. De VVD-lijsttrekker beantwoordde vragen van jongeren in de studio en van kijkers die ze via sociale media konden stellen.

Jesse Klaver en Lilian Marijnissen Als het aan Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilian Marijnissen (SP) ligt, ging ook het hoger onderwijs per 1 maart weer open. Ze wilden dat studenten van het hbo en de universiteiten ook weer fysiek onderwijs kunnen volgen en reageerden daarmee op het nieuws dat bekend werd na het Catshuisberaad, dat middelbare scholen deels open gingen. "Het is van het grootste belang dat er weer hoger onderwijs is", aldus Klaver.

Esther Ouwehand en Kees van der Staaij Energiebesparing, de doodstraf, klimaatdoelen, het homohuwelijk en de heropening van het hoger onderwijs: het is een greep uit de onderwerpen die ter sprake kwamen toen lijsttrekkers Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Kees van der Staaij (SGP) aanschoven. De twee hoofdthema's waren onderwijs en klimaat. Zo vroeg een van de studiogasten wat de lijsttrekkers concreet willen doen om klimaatverandering tegen te gaan.

Lilianne Ploumen en Wopke Hoekstra De woningmarkt staat centraal tijdens de uitzending met Lilianne Ploumen (Partij van de Arbeid) en Wopke Hoekstra (CDA). Het CDA en de PvdA willen dat er meer woningen worden bijgebouwd. Het CDA mikt op een miljoen nieuwe huizen. "Een kwart daarvan moet beschikbaar komen voor jonge mensen", aldus Hoekstra. De Partij van de Arbeid wil mensen die een eerste woning willen kopen, tegemoetkomen met een overheidspremie. De partij denkt aan een premie van zo'n 5 procent van de aankoopprijs, met een maximum van 15.000 euro, zei lijsttrekker Lilianne Ploumen.

Gert-Jan Segers en Sigrid Kaag Lijsttrekkers Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Sigrid Kaag (D66) zouden het liefst een boycot willen op het WK voetbal in Qatar in 2022. Een van de studiogasten begon over de misstanden met Oeigoeren in China en de 6500 arbeidsmigranten die volgens The Guardian zijn omgekomen bij voorbereidingen rond het WK in Qatar. Hij wilde weten hoe de partijen zulke misstanden willen aanpakken.

Thierry Baudet en Farid Azarkan Gelijke kansen op scholen en de arbeidsmarkt, de toeslagenaffaire, mensenrechten en het coronavirus: het zijn enkele onderwerpen die aan bod kwamen op de zesde avond van het NOS op 3 verkiezingsprogramma. Lijsttrekkers Thierry Baudet (FvD) en Farid Azarkan (Denk) schoven aan. De twee hoofdthema's waren zorg en kansengelijkheid. Een vraag uit het publiek ging over het aanpakken en voorkomen van racisme en discriminatie. "In onze partij zit het in het dna om op te komen voor de gelijke kansen", zei Azarkan. "Daarom ben ik ook in de politiek gegaan. Ik strijd daarvoor, het is de kern van ons bestaan."